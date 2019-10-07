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ГБР задержало руководителя сектора противодействия наркопреступности, который торговал наркотиками

Киев • УНН

 • 18686 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Хмельницком задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции в Житомирской области, подозреваемого в сбыте наркотических средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГБР.

ГБР задержало руководителя сектора противодействия наркопреступности, который торговал наркотиками

По предварительной информации правоохранитель наладил схему по распространению наркотических средств на территории одного из районов Житомирской области. Отмечается, что он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.

“Следователи ГБР задержали милиционера в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после сбыта очередной партии наркотических средств. Задержанному сообщено о подозрении”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины, а оперативное сопровождение — Житомирское управлением Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Квалификация преступления — это незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

За это, в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ГБР задержало организатора конвертационного на взятке работнику СБУ.

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