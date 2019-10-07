ГБР задержало руководителя сектора противодействия наркопреступности, который торговал наркотиками
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Хмельницком задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности Главного управления Нацполиции в Житомирской области, подозреваемого в сбыте наркотических средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГБР.
По предварительной информации правоохранитель наладил схему по распространению наркотических средств на территории одного из районов Житомирской области. Отмечается, что он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.
“Следователи ГБР задержали милиционера в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после сбыта очередной партии наркотических средств. Задержанному сообщено о подозрении”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины, а оперативное сопровождение — Житомирское управлением Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.
Квалификация преступления — это незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).
За это, в случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, ГБР задержало организатора конвертационного на взятке работнику СБУ.