ДБР розслідує розтрату 37 млн під час будівництва на полігоні “Широкий лан”

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Миколаєві здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нанесення збитків державі у сумі близько 37 млн грн під час виконання будівельних робіт на території полігону “Широкий лан”. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.