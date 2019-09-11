ДБР розслідує розтрату 37 млн під час будівництва на полігоні “Широкий лан”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Миколаєві здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нанесення збитків державі у сумі близько 37 млн грн під час виконання будівельних робіт на території полігону “Широкий лан”. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
Як зазначають в пресслужбі, за попередньою інформацію, причиною таких збитків стало недбале ставлення до служби військовослужбовця Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році між Міністерством оборони України і генпідрядником було уклало договір на виконання будівельних робіт для будівництва табірного містечка та території полігону “Широкий лан”: за умовами договору, об’єкт мав бути повністю готовим та зданим в експлуатацію у 2018 році, однак частина будівельних робіт не була виконана.
Відповідальною за здійснення технічного нагляду особою було призначено військовослужбовця Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, який неналежно виконав визначені обов’язки — не проконтролював відповідність обсягу виконаних робіт умовам договору, не забезпечив ефективне і цільове використання бюджетних коштів за вказаним договором, зазначають у ДБР.
Як наслідок, компанія-будівельник отримала від МОУ 135 млн грн — 37 млн грн з цієї суми сплачено за роботи, які фактично не виконані, чим завдано відповідну шкоду державі.
Кваліфікація ДБР: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України), привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) та недбале ставлення до військової служби, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).
Як зазначили в бюро, досудове розслідування у зазначеній справі триває.
Нагадаємо, ексголову Держслужби у справах ветеранів судитимуть за розтрату 22 млн грн.