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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83033 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114333 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106095 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112765 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120805 просмотра

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ГБР расследует растрату 37 млн при строительстве на полигоне "Широкий лан"

ГБР расследует растрату 37 млн при строительстве на полигоне "Широкий лан"

Киев  •  УНН

 • 64884 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Николаеве осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения ущерба государству в сумме около 37 млн грн при выполнении строительных работ на территории полигона "Широкий лан". Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Как отмечают в пресс-службе, по предварительной информации, причиной таких убытков стало халатное отношение к службе военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году между Министерством обороны Украины и генподрядчиком было заключено договор на выполнение строительных работ для строительства лагерного городка и территории полигона "Широкий лан": по условиям договора, объект должен быть полностью готовым и сданным в эксплуатацию в 2018 году, однако часть строительных работ не была выполнена.

Ответственным за осуществление технического надзора лицом было назначено военнослужащего Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины, который ненадлежащим выполнил определенные обязанности - не проконтролировал соответствие объема выполненных работ условиям договора, не обеспечил эффективное и целевое использование бюджетных средств по указанному договору, отмечают в ГБР.

Как следствие, компания-строитель получила от МОУ 135 млн грн - 37 млн грн из этой суммы уплачено за работы, которые фактически не выполнены, чем нанесен соответствующую вред государству.

Квалификация ГБР: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, если они совершенные в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) и небрежное отношение к военной службе, совершенные в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Как отметили в бюро, досудебное расследование по данному делу продолжается.

Напомним, экс-главу Госслужбы по делам ветеранов будут судить за растрату 22 млн грн.

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