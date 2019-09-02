Ексголову Держслужби у справах ветеранів судитимуть за розтрату 22 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Колишній голова Державної служби у справах ветеранів піде під суд за розтрату 22 мільйонів гривень бюджетних коштів, призначених для реабілітації військових. Про це УНН повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, завершили досудове розслідування щодо колишнього голови Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, підозрюваного у службовій недбалості", - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО у 2015 році уклала договори з суб’єктами господарської діяльності про фінансування з бюджету заходів з психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО.
Керівники суб’єктів господарювання в актах приймання-передачі надали завідомо неправомірні відомості, зокрема щодо кількості учасників АТО, яким нібито надано послуги з психологічної реабілітації.
Колишній голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції затвердив недостовірні документи, чим сприяв привласненню бюджетних коштів у сумі понад 22 млн грн.
Було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, керівники комунального підприємства підозрюються у розтраті понад 1,2 млн гривень бюджетних коштів, виділених на ремонт школи.