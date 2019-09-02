Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов будут судить за растрату 22 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Бывший глава Государственной службы по делам ветеранов пойдет под суд за растрату 22 миллионов гривен бюджетных средств, предназначенных для реабилитации военных. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, подозреваемого в служебной халатности", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников АТО в 2015 году заключила договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании из бюджета мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО.
Руководители субъектов хозяйствования в актах приема-передачи предоставили заведомо неправомерные сведения, в частности по количеству участников АТО, которым якобы предоставлены услуги по психологической реабилитации.
Бывший глава Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции утвердил недостоверные документы, чем способствовал присвоению бюджетных средств в сумме более 22 млн грн.
Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, руководители коммунального предприятия подозреваются в растрате более 1,2 млн гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт школы.