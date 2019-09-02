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6 марта, 19:19 • 112376 просмотра

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6 марта, 17:12 • 123034 просмотра

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6 марта, 14:10 • 120518 просмотра

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Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов будут судить за растрату 22 млн грн

Экс-главу Госслужбы по делам ветеранов будут судить за растрату 22 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10047 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Бывший глава Государственной службы по делам ветеранов пойдет под суд за растрату 22 миллионов гривен бюджетных средств, предназначенных для реабилитации военных. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, завершили досудебное расследование в отношении бывшего главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции, подозреваемого в служебной халатности", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников АТО в 2015 году заключила договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании из бюджета мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО.

Руководители субъектов хозяйствования в актах приема-передачи предоставили заведомо неправомерные сведения, в частности по количеству участников АТО, которым якобы предоставлены услуги по психологической реабилитации.

Бывший глава Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции утвердил недостоверные документы, чем способствовал присвоению бюджетных средств в сумме более 22 млн грн.

Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, руководители коммунального предприятия подозреваются в растрате более 1,2 млн гривен бюджетных средств, выделенных на ремонт школы.

Украинские Национальные Новости

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