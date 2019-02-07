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ДБР розпочало провадження щодо квартирного питання нардепів

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо службових осіб апарату Верховної Ради за неправомірне виділення народним депутатам компенсації на житло. Про це УНН повідомили у прес-службі ДБР.

У ДБР підтвердили розслідування кримінального провадження щодо компенсації проживання народним депутатам, які не мали для цього підстав.

"Кримінальне провадження розпочато стосовно службових осіб апарату Верховної Ради. Суть справи така: є низка народних депутатів, які в сімейних деклараціях за період 2015-2017 років указали, що в них є житло в Києві або в інших населених пунктах, розташованих на відстані 30 км від столиці, але потім апарат Верховної Ради затвердив розпорядження щодо грошового забезпечення їм компенсації за житло", - пояснили у ДБР.

Фігурантами кримінального провадження є співробітники апарату ВР. У даному кримінальному провадженні, як пояснили у ДБР, не фігурує глава парламенту Андрій Парубій. Водночас у прес-службі ДБР повідомили, що перевірять інформацію щодо існування іншого кримінального провадження відносно спікера парламенту.

Як повідомляв УНН, з власних джерел у правоохоронних органах стало відомо, що Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо спікера Верховної Ради Андрія Парубія та деяких співробітників Апарату ВР. Зокрема співрозмовник агентства повідомив, що в діях голови парламенту та працівників апарату вбачають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 365 Кримінального кодексу України - перевищення влади або службових повноважень. Кримінальне провадження було відкрите 31 січня.

Українські Національні Новини

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