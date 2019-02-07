ГБР начало производство в отношении квартирного вопроса нардепов

В ГБР подтвердили расследования уголовного производства в отношении компенсации проживания народным депутатам, которые не имели для этого оснований.

"Уголовное производство начато в отношении должностных лиц аппарата Верховной Рады. Суть дела такова: есть ряд народных депутатов, в семейных декларациях за период 2015-2017 годов указали, что у них есть жилье в Киеве или в других населенных пунктах, расположенных на расстоянии 30 км от столицы, но затем аппарат Верховной Рады утвердил распоряжение относительно денежного обеспечения им компенсации за жилье ", - пояснили в ГБР.

Фигурантами уголовного производства являются сотрудники аппарата ВР. В данном уголовном производстве, как объяснили в ГБР, не фигурирует глава парламента Андрей Парубий. В пресс-службе ГБР сообщили, что проверят информацию о существовании другого уголовного производства в отношении спикера парламента.



Как сообщал УНН, из собственных источников в правоохранительных органах стало известно, что Государственное бюро расследований начало уголовное производство по спикеру Верховной Рады Андрей Парубий и некоторых сотрудников Аппарата ВР. В частности собеседник агентства сообщил, что в действиях председателя парламента и работников аппарата видят признаки уголовного преступления предусмотренного ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти или служебных полномочий. Уголовное производство было открыто 31 января.



