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ДБР проводить обшуки у львівській ДФС

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Державне бюро розслідувань проводить обшуки на митниці львівської ДФС. Про це перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

ДБР проводить обшуки у львівській ДФС

“Саме зараз проводимо санкціоновані обшуки на Львівській митниці ДФС. А саме, на пункті пропуску, митних постах та їхніх відділах митного оформлення, а також за місцем проживання її службових осіб. Загалом — 40 обшуків”, — написала Варченко.

Вона також повідомила, що причиною обшуків стало викриття слідчими Центрального апарату ДБР спільно з співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ незаконної схеми із ввезення на територію України з країн ЄС дорогого брендового одягу за підробними документами.

Зазначається, що орієнтовна вартість кожної партії становить не менше 400 тисяч доларів. Тож, перевіряється причетність до цієї схеми службових осіб митниці, які, за попередньою версією слідства, сприяли незаконному переміщенню товару через митний кордон без проходження відповідних митних процедур.

Одяг ввозили до України як секондхенд.

Варченко розповіла, як виглядала схема за якою діяли шахраї: “Підприємство-імпортер замовляє один товар з країн ЄС — у нашому випадку — дорогий брендовий одяг, а коли він доїжджає до митниці призначення для проходження митного оформлення — перетворюється на „товар підміни“ — у цьому випадку — секондхенд. Такий одяг потрапляв на український ринок без сплати відповідних митних платежів. У результаті, держава зазнавала збитків, лише уявіть, щонайменше 1 мільйон гривень з кожної партії товару. Вантажівки, якими везли товар за фіктивними документами, перетинали кордон через пункт пропуску лише у зміну окремих посадовців митного посту”.

Далі, з її слів, службові особи митниці, за домовленістю з організаторами незаконного переміщення товару через митний кордон України, організовували безперешкодне проходження митних формальностей, не застосовували необхідні форми митного контролю, не вживали заходів контролю щодо імпортованих ними товарів під час перетину державного кордону України на підставі неправдивих відомостей, внесених до вантажно-митних декларацій.

Таким чином, крім обшуків на Львівській митниці, вони також проводяться за адресами діяльності підприємств-імпортерів, місцями проживання їхніх керівників, а також організаторів. Під час обшуків документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України.

Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів); частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у ДБР хочуть допитати всіх звільнених з РФ моряків.

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