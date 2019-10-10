ГБР проводит обыски в львовской ДФС

“Именно сейчас проводим санкционированные обыски на Львовской таможне ГФС. В частности, на пункте пропуска, таможенных постах и их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства ее должностных лиц. В общем — 40 обысков”, — написала Варченко.

Она также сообщила, что причиной обысков стало разоблачение следователями Центрального аппарата ГБР совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ незаконной схемы по ввозу на территорию Украины из стран ЕС дорогого брендовой одежды по поддельным документам.

Отмечается, что ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 тысяч долларов. Поэтому, проверяется причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур.

Одежду ввозили в Украину как секондхенд.

Варченко рассказала, как выглядела схема по которой действовали мошенники: “Предприятие-импортер заказывает один товар из стран ЕС — в нашем случае — дорогую брендовую одежду, а когда он доезжает до таможни назначения для прохождения таможенного оформления — превращается в „товар подмену“ — в этом случае — секондхенд. Такая одежда попадала на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. В результате, государство несла убытки, только представьте, как минимум 1 миллион гривен с каждой партии товара. Грузовики, которыми везли товар по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только в изменении отдельных должностных лиц таможенного поста”.

Далее, по ее словам, должностные лица таможни, по договоренности с организаторами незаконного перемещения товара через таможенную границу Украины, организовывали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей, не применялись необходимые формы таможенного контроля, не принимали мер контроля в отношении импортируемых ими товаров при пересечении государственной границы Украины на основании ложных сведений, внесенных в ГТД.

Таким образом, кроме обысков на Львовской таможне, они также проводятся по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов. Во время обысков документируется причастность фигурантов дела к противоправной схемы.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных: частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия ; части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в ГБР хотят допросить всех освобожденных из РФ моряков.