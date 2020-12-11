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ДБР повідомило про підозру екскерівнику ДФС Гутенку

ДБР повідомило про підозру екскерівнику ДФС Гутенку

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Колишньому виконувачу обов’язків керівника Державної фіскальної служби України повідомили про підозру в незаконному встановленні собі надбавок, що завдало збитків бюджету у понад 300 тис. грн, за інтенсивність праці у період 2019-2020 років. У цей перод в.о. керівника ДФС був Денис Гутенко. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані пресслужби ДБР.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що нині екскерівник ДФС видав накази про встановлення собі надбавок за інтенсивність праці у період 2019-2020 років без відповідного погодження міністром, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади. У результаті таких дій підозрюваного Державному бюджету Україні завдано збитків у сумі понад 300 000 гривень”, - зазначили в ДБР.

Повідомляється, що колишньому в.о. керівника Державної фіскальної служби України повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

“Оскільки місце знаходження підозрюваного на даний час не встановлено, виконувачу обов’язки керівника Державної фіскальної служби України повідомлено про підозру в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України”, - зазначили в ДБР.

Додамо, що обов'язки голови ДФС з 23 липня 2019 року по 12 лютого 2020 виконував Денис Гутенко.

У декларації Дениса Гутенка вказано, що заробітна плата на посаді директора департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, де він працював перед службою в ДФС, становила 624 тисячі гривень за майже 7 місяців 2019 року.

А за 5 місяців і один тиждень роботи в Державній фіскальній службі Гутенко заробив 314 тисяч 808 гривень.

Також зазначається, що на рахунку Гутенка в “Ощадбанку” знаходиться 40 тисяч доларів США, в “Укргазбанку” - 189 тисяч гривень, готівкою — 80 тисяч доларів США.

Також Гутенко в травні 2019 року придбав авто Bayliner Discovery 2006 року за 49 тисяч гривень. Ринкова же ціна автомобіля знаходиться на позначці в 14 тисяч доларів США.

Додамо, що на Одеській митниці на хабарництві попався ще один топ-працівник.

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