ДБР повідомило про підозру екскерівнику ДФС Гутенку

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Колишньому виконувачу обов’язків керівника Державної фіскальної служби України повідомили про підозру в незаконному встановленні собі надбавок, що завдало збитків бюджету у понад 300 тис. грн, за інтенсивність праці у період 2019-2020 років. У цей перод в.о. керівника ДФС був Денис Гутенко. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані пресслужби ДБР.