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На Одеській митниці на хабарництві попався ще один топ-працівник

На Одеській митниці на хабарництві попався ще один топ-працівник

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ще одному працівнику Одеської митниці та його посереднику через хабарництво. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДБР.

"Слідчі ДБР викрили, задокументували та припинили протиправну діяльність керівника одного з відділів митного посту “Чорноморський” Одеської митниці Держмитслужби України", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що вказаний працівник, за посередництва цивільної особи — колишнього працівника митниці, вимагав та одержав від громадянина України неправомірну вигоду сумі 1 100 доларів США за нестворення штучних перешкод під час розмитнення п’яти автомобілів, які були ввезені на територію України.

"9 грудня 2020 року посадовця Одеської митниці та посередника затримано під час одержання неправомірної вигоди в порядку ст. 208 КПК України", - вказали у ДБР.

Наразі керівнику одного з відділів митного посту “Чорноморський” Одеської митниці Держмитслужби України та його посереднику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

В подальшому буде вирішуватися питання щодо відсторонення посадовця митниці від займаної посади та обрання відносно підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у травні двом посадовцям Одеської митниці було повідомлено про підозру.

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