ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю ГФС Гутенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины сообщили о подозрении в незаконном установлении себе надбавок, что нанесло ущерб бюджету в более чем 300 тыс. грн, за интенсивность труда в период 2019-2020 годов. В этот перод и.о. руководителя ГФС был Денис Гутенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные пресс-службы ГБР.
"Досудебным расследованием установлено, что в настоящее время экс-руководитель ГФС выдал приказы об установлении себе надбавок за интенсивность труда в период 2019-2020 годов без соответствующего согласования министром, который направляет и координирует деятельность центрального органа исполнительной власти. В результате таких действий подозреваемого Государственному бюджету Украины нанесен ущерб в сумме более 300 тысяч гривен", - отметили в ГБР.
Сообщается, что бывшему и.о. руководителя Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
"Поскольку место нахождения подозреваемого в настоящее время не установлено, исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины", - отметили в ГБР.
Добавим, что обязанности председателя ГФС с 23 июля 2019 года по 12 февраля 2020 года выполнял Денис Гутенко.
В декларации Дениса Гутенко указано, что заработная плата в должности директора департамента развития предпринимательства и регуляторной политики Министерства экономического развития и торговли Украины, где он работал перед службой в ГФС, составила 624 тысячи гривен за почти 7 месяцев 2019 года.
А за 5 месяцев и одну неделю работы в Государственной фискальной службе Гутенко заработал 314 тысяч 808 гривен.
Также отмечается, что на счету Гутенко в "Ощадбанке" находится 40 000 долларов США, в "Укргазбанке" - 189 000 гривен, наличными - 80 000 долларов США.
Также Гутенко в мае 2019 года приобрел авто Bayliner Discovery 2006 года за 49 000 гривен. Рыночная же цена автомобиля находится на отметке в 14 000 долларов США.
Добавим, что на Одесской таможне во взяточничестве попался еще один топ-работник.