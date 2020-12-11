ГБР сообщило о подозрении экс-руководителю ГФС Гутенко

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины сообщили о подозрении в незаконном установлении себе надбавок, что нанесло ущерб бюджету в более чем 300 тыс. грн, за интенсивность труда в период 2019-2020 годов. В этот перод и.о. руководителя ГФС был Денис Гутенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные пресс-службы ГБР.