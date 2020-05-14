ДБР порушило кримінальну справу проти міністра інфраструктури Владислава Криклія за махінації з сертифікацією ГБО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу стосовно міністра інфраструктури Владислава Криклія за позовом народного депутата від “Слуги народу” Олександра Куницького, — повідомляє екс-журналіст та народний депутат Олександр Дубінський, передає УНН.
“Олександр Куницький домігся відкриття кримінальної справи проти міністра інфраструктури Криклія за схему "обілєчування“ власників автотранспорту на газу”, - пише він.
За даними Дубінського, Криклію ставиться у провину створення схеми, за якою була монополізована система видачі дозволів на установку газобалонного обладнання в автотранспортних засобах.
“Криклій з подільниками прийняли ряд постанов Мінінфраструктури, якими сертифікація газобалонного обладнання зводиться на 6 фірм, а ціна такої сертифікації з 800 гривень збільшується до 3000 гривень. Криклій — ще більш зашкварний міністр, ніж його шеф Шмигаль. І ми це доведемо”, — пише нардеп.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про створення Владиславом Криклієм транспортного картелю, який підпорядкував роботу всієї інфраструктури України своїм власним інтересам.