ГБР возбудило уголовное дело против министра инфраструктуры Владислава Криклия за махинации с сертификацией ГБО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении министра инфраструктуры Владислава Криклия по иску народного депутата от “Слуги Народа” Александра Куницкого, — сообщает экс-журналист и народный депутат Александр Дубинский, передает УНН.
"Александр Куницкий добился открытия уголовного дела против министра инфраструктуры Криклия за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газу", - пишет он.
По данным Дубинского, Криклию вменяется в вину создание схемы, по которой была монополизирована система выдачи разрешений на установку газобалонного оборудования в автотранспортных средствах.
"Криклий с подельниками приняли ряд постановлений Мининфраструктуры, которыми сертификация газобаллонного оборудования сводится на 6 фирм, а цена такой сертификации с 800 гривен увеличивается до 3000 гривен. Криклий - ещё более зашкварный министр, чем его шеф Шмыгаль. И мы это докажем", - пишет нардеп.
Напомним, недавно сообщалось о создании Владиславом Криклием транспортного картеля, который подчинил работу всей инфраструктуры Украины своим личным интересам.