ДБР почало розслідування смерті судді Печерського суду за статтею про умисне вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за статтею “умисне вбивство” через смерть судді Печерського районного суду столиці Віталія Писанця, про це повідомила УНН речниця ДБР Ольга Чиканова.
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“Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за ст.115 ККУ. Зараз проводяться невідкладні слідчі діі, у тому числі експертизи. Більше інформації зможемо повідомити пізніше”, — повідомила речник ДБР Ольга Чиканова.
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У поліції підтвердили факт смерті судді Печерського райсуду Києва Віталія Писанця. Його тіло було виявлено в одному з будинків у селі Погреби Броварського району Київської області.
ЗМІ у свою чергу повідомляють про загадкові обставини смерті судді. Нібито загибелі передував конфлікт з двома людьми, один з яких нібито видає себе за адвоката.