ГБР начало расследование смерти судьи Печерского суда по статье об умышленном убийстве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье "умышленное убийство" из-за смерти судьи Печерского районного суда столицы Виталия Писанця, об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.
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"Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по ст.115 УК. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в том числе экспертизы. Больше информации сможем сообщить позже", - сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.
Ранее
В полиции подтвердили факт смерти судьи Печерского райсуда Киева Виталия Писанца. Его тело было обнаружено в одном из домов в селе Погребы Броварского района Киевской области.
СМИ в свою очередь сообщают о загадочных обстоятельствах смерти судьи. Якобы гибели предшествовал конфликт с двумя людьми, один из которых якобы выдает себя за адвоката.