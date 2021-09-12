ГБР начало расследование смерти судьи Печерского суда по статье об умышленном убийстве

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 114145 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 127095 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110989 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109648 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138377 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121772 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161570 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143260 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179636 просмотра

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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172991 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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ГБР начало расследование смерти судьи Печерского суда по статье об умышленном убийстве

ГБР начало расследование смерти судьи Печерского суда по статье об умышленном убийстве

Киев  •  УНН

 • 46331 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по статье "умышленное убийство" из-за смерти судьи Печерского районного суда столицы Виталия Писанця, об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

Цитата

"Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по ст.115 УК. Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в том числе экспертизы. Больше информации сможем сообщить позже", - сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

Ранее

В полиции подтвердили факт смерти судьи Печерского райсуда Киева Виталия Писанца. Его тело было обнаружено в одном из домов в селе Погребы Броварского района Киевской области.

СМИ в свою очередь сообщают о загадочных обстоятельствах смерти судьи. Якобы гибели предшествовал конфликт с двумя людьми, один из которых якобы выдает себя за адвоката.

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