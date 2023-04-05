ДБР не виявило порушень у діях ексочільника СБУ Баканова у межах розслідування справи Кулініча
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань не виявило кримінальних правопорушень у діях колишнього очільника Служби безпеки України Івана Баканова в межах розслідування справи колишнього начальника головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча. Про це під час брифінгу повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, передає кореспондент УНН.
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"Наразі в діях екскерівника Служби безпеки України (Івана Баканова - ред.) кримінальних правопорушень не виявлено, в контексті саме розслідуваних подій", - сказала вона.
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Своєю чергою, речник СБУ Артем Дехтяренко нагадав, що стосовно Баканова була проведена службова перевірка. Він додав, що її результати є засекреченими, тому розвідувальна служба "не може виставляти їх на широкий загал".
"Що стосується будь-яких інших контактів, у тому числі фігуранта, про якого ми говоримо сьогодні, Кулініча, то всі контакти були ретельно перевірені. Ця інформація була надана Державному бюро розслідувань", - підсумував він.
Нагадаємо
Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування щодо держзради колишнього начальника головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча.