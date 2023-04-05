ГБР не выявило нарушений в действиях экс-главы СБУ Баканова в рамках расследования дела Кулинича
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Государственное бюро расследований не выявило уголовных правонарушений в действиях бывшего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова в рамках расследования дела бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича. Об этом во время брифинга сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает корреспондент УНН.
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"На данный момент в действиях экс-руководителя службы безопасности Украины (Ивана Баканова - ред.) уголовных правонарушений не выявлено, в контексте именно расследуемых событий", - сказала она.
Детали
В свою очередь, спикер СБУ Артем Дехтяренко напомнил, что в отношении Баканова была проведена служебная проверка. Он добавил, что ее результаты являются засекреченными, поэтому разведывательная служба "не может выставлять их на широкую общественность".
"Что касается любых других контактов, в том числе фигуранта, о котором мы говорим сегодня, Кулинича, то все контакты были тщательно проверены. Эта информация была предоставлена Государственному бюро расследований", - подытожил он.
Напомним
Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении госизмены бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича.