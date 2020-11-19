ДБР: через розкрадання палива рятувальники не змогли вчасно приїхати на пожежі у Луганській області

"У рамках розслідування кримінального провадження щодо масштабних пожеж, які відбулися на території Луганської області у липні та вересні-жовтні 2020 року, слідчими ДБР встановлено нові причини, які могли призвести до надзвичайної ситуації на території області. 17 листопада слідчі ДБР спільно з прокурорами Луганської обласної прокуратури провели санкціоновані обшуки у ГУ ДСНС України у Луганській області та інших структурних підрозділах ДСНС регіону. Також проведені допити службових осіб вказаного головного управління ДСНС", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у ході проведених обшуків виявлено та вилучено ймовірні знаряддя злочину, а також документи та інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження.

"Слідчі ТУ ДБР місті Краматорську встановили, що однією головних причин масштабних пожеж на території Луганської області у вказаний період було системне розкрадання палива під керівництвом ГУ ДСНС у Луганській області. Майже у кожному структурному підрозділі вказаного управління за вказівки керівництва були придбані спеціальні технічні засоби – прилади для корекції одометрів автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Так, саме з їх допомогою систематично проводились маніпуляції з пробігом спецтехніки, за допомогою яких завищували реальний пробіг автомобілів, а паливо розкрадали.

"Таким чином, в управлінні ДСНС не було сформовано належний резерв паливно-мастильних матеріалів, спеціалізована техніка для гасіння пожеж під час виникнення масових пожеж на території області не змогла вчасно виїхати на місця пожежі, що не дало можливості їх оперативної локалізації", - додається у повідомленні.

Повідомляється, що корупційні дії посадовців ДСНС призвели до загибелі людей, знищення споруд, будинків та лісових масивів.

Крім цього, слідство вивчає обставини організації та діяльності Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також координації дій сил, залучених до гасіння пожеж.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами можливої службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, знищенню споруд від масштабних пожеж на території Луганщини.

Як раніше повідомлялося в УНН, 30 вересня вздовж лінії розмежування на Луганщині виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж, згодом їх стало більше. За даними поліції, відомо про 11 загиблих та 19 постраждалих внаслідок стихії. В ООС причиною назвали ворожі збройні провокації із застосуванням трасуючих куль. Раніше було відкрито 14 проваджень.