ДБР: через розкрадання палива рятувальники не змогли вчасно приїхати на пожежі у Луганській області
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Слідчі ДБР встановили системне розкрадання палива керівництвом ГУ ДСНС у Луганській області, що за версією слідства є однією головних причин масштабних пожеж, так як рятувальники не могли вчасно приїхати на місце пожежі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
"У рамках розслідування кримінального провадження щодо масштабних пожеж, які відбулися на території Луганської області у липні та вересні-жовтні 2020 року, слідчими ДБР встановлено нові причини, які могли призвести до надзвичайної ситуації на території області. 17 листопада слідчі ДБР спільно з прокурорами Луганської обласної прокуратури провели санкціоновані обшуки у ГУ ДСНС України у Луганській області та інших структурних підрозділах ДСНС регіону. Також проведені допити службових осіб вказаного головного управління ДСНС", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході проведених обшуків виявлено та вилучено ймовірні знаряддя злочину, а також документи та інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження.
"Слідчі ТУ ДБР місті Краматорську встановили, що однією головних причин масштабних пожеж на території Луганської області у вказаний період було системне розкрадання палива під керівництвом ГУ ДСНС у Луганській області. Майже у кожному структурному підрозділі вказаного управління за вказівки керівництва були придбані спеціальні технічні засоби – прилади для корекції одометрів автомобілів", - йдеться у повідомленні.
Так, саме з їх допомогою систематично проводились маніпуляції з пробігом спецтехніки, за допомогою яких завищували реальний пробіг автомобілів, а паливо розкрадали.
"Таким чином, в управлінні ДСНС не було сформовано належний резерв паливно-мастильних матеріалів, спеціалізована техніка для гасіння пожеж під час виникнення масових пожеж на території області не змогла вчасно виїхати на місця пожежі, що не дало можливості їх оперативної локалізації", - додається у повідомленні.
Повідомляється, що корупційні дії посадовців ДСНС призвели до загибелі людей, знищення споруд, будинків та лісових масивів.
Крім цього, слідство вивчає обставини організації та діяльності Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також координації дій сил, залучених до гасіння пожеж.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами можливої службової недбалості з боку керівництва Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області, що призвело до тяжких наслідків, загибелі людей, знищенню споруд від масштабних пожеж на території Луганщини.
Як раніше повідомлялося в УНН, 30 вересня вздовж лінії розмежування на Луганщині виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж, згодом їх стало більше. За даними поліції, відомо про 11 загиблих та 19 постраждалих внаслідок стихії. В ООС причиною назвали ворожі збройні провокації із застосуванням трасуючих куль. Раніше було відкрито 14 проваджень.