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ГБР: из-за хищения топлива спасатели не смогли вовремя приехать на пожары в Луганской области

ГБР: из-за хищения топлива спасатели не смогли вовремя приехать на пожары в Луганской области

Киев  •  УНН

 • 19288 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Следователи ГБР установили системное хищения топлива руководством ГУ ГСЧС в Луганской области, что по версии следствия является одной главных причин масштабных пожаров, так как спасатели не могли вовремя приехать на место пожара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В рамках расследования уголовного производства в отношении масштабных пожаров, которые произошли на территории Луганской области в июле и сентябре-октябре 2020 года, следователями ГБР установлены новые причины, которые могли привести к чрезвычайной ситуации на территории области. 17 ноября следователи ГБР совместно с прокурорами Луганской областной прокуратуры провели санкционированные обыски в ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и других структурных подразделениях ГСЧС региона. Также проведены допросы должностных лиц указанного главного управления ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведенных обысков обнаружено и изъято вероятные орудия преступления, а также документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.

"Следователи ТУ ГБР городе Краматорске установили, что одной главных причин масштабных пожаров на территории Луганской области в указанный период было системное хищение топлива под руководством ГУ ГСЧС в Луганской области. Почти в каждом структурном подразделении указанного управления с указания руководства были приобретены специальные технические средства - приборы для коррекции одометров автомобилей", - говорится в сообщении.

Так, именно с их помощью систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, с помощью которых завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали.

"Таким образом, в управлении ГСЧС не было сформировано надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, специализированная техника для тушения пожаров при возникновении массовых пожаров на территории области не смогла вовремя выехать на места пожара, что не дало возможности их оперативной локализации", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что коррупционные действия должностных лиц ГСЧС привели к гибели людей, уничтожению сооружений, домов и лесных массивов.

Кроме этого, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений от масштабных пожаров на территории Луганской области.

Как ранее сообщалось в УНН, 30 сентября вдоль линии разграничения в Луганской области произошло 6 масштабных очагов лесных пожаров, впоследствии их стало больше. По данным полиции, известно о 11 погибших и 19 пострадавших в результате стихии. В ООС причиной назвали враждебные вооруженные провокации с применением трассирующих пуль. Ранее было открыто 14 производств.

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