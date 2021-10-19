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Дайвер знайшов 900-річний меч хрестоносця біля узбережжя Ізраїлю

Дайвер знайшов 900-річний меч хрестоносця біля узбережжя Ізраїлю

Київ • УНН

 • 50564 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Меч, який, як вважають, належав лицареві-хрестоносцю близько 900 років тому, був знайдений дайвером-любителем біля північного узбережжя Ізраїлю, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Меч завдовжки один метр було виявлено Шломі Катцином і передано владі.

Вважається, що меч сплив на поверхню після переміщення пісків.

Управління старожитностей Ізраїлю (IAA) заявило, що після очищення і аналізу він буде виставлений на загальний огляд.

"Меч, який зберігся в ідеальному стані, є красивою і рідкісною знахідкою і, очевидно, належав лицареві-хрестоносцю", - сказав інспектор відділу запобігання пограбувань IAA Нір Дістелфельд.

В IAA кажуть, що узбережжя Кармеля, де був знайдений клинок, служив прихистком для кораблів під час штормів протягом століть судноплавства уздовж узбережжя.

Додамо

Хрестоносці брали участь в серії релігійних воєн, відомих як хрестові походи, які були санкціоновані Римсько-католицькою церквою в середньовічний період. Найбільш відомими з хрестових походів були кампанії в східному Середземномор'ї, спрямовані на звільнення Святої Землі від мусульманського панування.

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