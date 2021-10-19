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Дайвер нашел 900-летний меч крестоносца у побережья Израиля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Меч, который, как полагают, принадлежал рыцарю-крестоносцу около 900 лет назад, был найден дайвером-любителем у северного побережья Израиля, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Меч длиной один метр был обнаружен Шломи Катцином и передан властям.

Считается, что меч всплыл на поверхность после перемещения песков.

Управление древностей Израиля (IAA) заявило, что после очистки и анализа он будет выставлен на всеобщее обозрение.

"Меч, который сохранился в идеальном состоянии, является красивой и редкой находкой и, очевидно, принадлежал рыцарю-крестоносцу", - сказал инспектор отдела предотвращения ограблений IAA Нир Дистелфельд.

В IAA говорят, что побережье Кармеля, где был найден меч, служил пристанищем для кораблей во время штормов на протяжении веков судоходства вдоль побережья.

Добавим

Крестоносцы участвовали в серии религиозных войн, известных как крестовые походы, которые были санкционированы Римско-католической церковью в средневековый период. Наиболее известными из крестовых походов были кампании в восточном Средиземноморье, направленные на освобождение Святой Земли от мусульманского господства.

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