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Дату виборів до бундестагу затвердили у Німеччині

Дату виборів до бундестагу затвердили у Німеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент Німеччини Йоахім Гаук у вівторок підписав указ щодо проведення виборів до бундестагу цього року 24 вересня. Саме цю дату запропонував уряд та схвалив міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр, передає УНН з посиланням на Deutche Welle.

Розглядалася можливість проведення виборів і 17 вересня. Однак майже всі федеральні землі висловилися за голосування 24 вересня.

У Німеччині під час вибору дати голосування беруть до уваги передусім, щоб вона не збіглася в часі з шкільними канікулами, коли багато німців перебувають на відпочинку.

Проти голосування 24 вересня виступив тільки Берлін, оскільки цього дня відбудеться Берлінський марафон і значна частина міста буде закрита для автомобілів.

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