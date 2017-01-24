Дату виборів до бундестагу затвердили у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент Німеччини Йоахім Гаук у вівторок підписав указ щодо проведення виборів до бундестагу цього року 24 вересня. Саме цю дату запропонував уряд та схвалив міністр внутрішніх справ Томас де Мезьєр, передає УНН з посиланням на Deutche Welle.
Розглядалася можливість проведення виборів і 17 вересня. Однак майже всі федеральні землі висловилися за голосування 24 вересня.
У Німеччині під час вибору дати голосування беруть до уваги передусім, щоб вона не збіглася в часі з шкільними канікулами, коли багато німців перебувають на відпочинку.
Проти голосування 24 вересня виступив тільки Берлін, оскільки цього дня відбудеться Берлінський марафон і значна частина міста буде закрита для автомобілів.