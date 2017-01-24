Дату выборов в бундестаг утвердили в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Германии Йоахим Гаук во вторник подписал указ о проведении выборов в бундестаг в этом году 24 сентября. Именно эту дату предложило правительство и одобрил министр внутренних дел Томас де Мезьер, передает УНН со ссылкой на Deutche Welle.
Рассматривалась возможность проведения выборов и 17 сентября. Однако почти все федеральные земли высказались за голосование 24 сентября.
В Германии при выборе даты голосования принимают во внимание прежде всего, чтобы она не совпала со школьными каникулами, когда многие немцы находятся на отдыхе.
Против голосования 24 сентября выступил только Берлин, поскольку в этот день состоится Берлинский марафон и значительная часть города будет закрыта для автомобилей.