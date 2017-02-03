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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 55746 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Дату продажу квитків на Євробачення-2017 поки не визначено - НТКУ

Київ • УНН

 • 13578 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Наразі немає офіційної інформації щодо того, коли надійдуть у продаж квитки на півфінал і фінал пісенного конкурсу Євробачення-2017. Про це УНН повідомили у прес-службі Національної телекомпанії України у відповідь на інформаційний запит.

Дату продажу квитків на Євробачення-2017 поки не визначено - НТКУ

“На сьогодні ще немає офіційної інформації щодо того, коли квитки надійдуть у продаж, а також скільки вони коштуватимуть”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього травня у Києві відбудуться два півфінали та один фінал Євробачення. Перший півфінал відбудеться 9 травня, а другий – 11 травня, та фінал відбудеться 13 травня. У двох півфіналах змагатимуться 37 країн.

Як повідомляв УНН, 31 січня Президент міської ради Стокгольма Єва-Луїза Ерландссон Слорак передала меру Києва Віталію Кличку символічний ключ Євробачення.

Українські Національні Новини

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