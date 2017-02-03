Дату продажи билетов на Евровидение-2017 пока не определено - НТКУ

"На сегодня еще нет официальной информации о том, когда билеты поступят в продажу, а также сколько они будут стоить", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае этого года в Киеве состоятся два полуфинала и один финал Евровидения. Первый полуфинал состоится 9 мая, а второй - 11 мая, и финал состоится 13 мая. В двух полуфиналах будут соревноваться 37 стран.

Как сообщал УНН, 31 января Президент городского совета Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала мэру Киева Виталию Кличко символический ключ Евровидения.