Дату продажи билетов на Евровидение-2017 пока не определено - НТКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пока нет официальной информации о том, когда поступят в продажу билеты на полуфинал и финал песенного конкурса Евровидение-2017. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной телекомпании Украины в ответ на информационный запрос.
"На сегодня еще нет официальной информации о том, когда билеты поступят в продажу, а также сколько они будут стоить", - говорится в сообщении.
Напомним, в мае этого года в Киеве состоятся два полуфинала и один финал Евровидения. Первый полуфинал состоится 9 мая, а второй - 11 мая, и финал состоится 13 мая. В двух полуфиналах будут соревноваться 37 стран.
Как сообщал УНН, 31 января Президент городского совета Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала мэру Киева Виталию Кличко символический ключ Евровидения.