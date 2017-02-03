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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дату продажи билетов на Евровидение-2017 пока не определено - НТКУ

Киев • УНН

 • 13578 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Пока нет официальной информации о том, когда поступят в продажу билеты на полуфинал и финал песенного конкурса Евровидение-2017. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Национальной телекомпании Украины в ответ на информационный запрос.

Дату продажи билетов на Евровидение-2017 пока не определено - НТКУ

"На сегодня еще нет официальной информации о том, когда билеты поступят в продажу, а также сколько они будут стоить", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае этого года в Киеве состоятся два полуфинала и один финал Евровидения. Первый полуфинал состоится 9 мая, а второй - 11 мая, и финал состоится 13 мая. В двух полуфиналах будут соревноваться 37 стран.

Как сообщал УНН, 31 января Президент городского совета Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала мэру Киева Виталию Кличко символический ключ Евровидения.

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