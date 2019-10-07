Дати зустрічі у "нормандському форматі" ще немає - Пристайко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Сторони наразі ще не узгодили дати проведення саміту в нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція) на рівні глав держав. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом, передає кореспондент УНН.
"Конкретної дати зустрічі (глав держав у нормандському форматі - ред.) ще немає, але виконані умови з усіх сторін, всі готові, ми шукаємо прийнятну дату", - сказав міністр.
З його слів, вже є дати, які обговорюються, але поки не було отримане погодження всіх сторін.
Нагадаємо, у Кремлі заявили, що шанс на організацію саміту в "нормандському форматі" зростає.