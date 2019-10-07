Дать встречи в "нормандском формате" ещё нет - Пристайко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Стороны пока еще не согласовали даты проведения саммита в нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция) на уровне глав государств. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом, передает корреспондент УНН.
"Конкретной даты встречи (глав государств в нормандском формате - ред.) еще нет, но выполнены условия со всех сторон, все готовы, мы ищем приемлемую дату", - сказал министр.
По его словам, уже есть даты, которые обсуждаются, но пока не было получено согласование всех сторон.
Напомним, в Кремле заявили, что шанс на организацию саммита в "нормандском формате" растет.