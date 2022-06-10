Дарницький вагоноремонтний завод відновив роботу після ракетних ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Дарницький вагоноремонтний завод у Києві відновив роботу після ворожих ракетних ударів, які сталися 5 червня. Про це в Telegram повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, передає УНН.
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“Учора в четвер, завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання із зруйнованих цехів. Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт”, – написав Камишін.
Нагадаємо
5 червня російські окупанти вдарили чотирма ракетами по Дарницькому вагоноремонтному заводу у Києві — один залізничник дістав поранення.
За попередніми даними, під час атаки Києва російські окупанти запустили ракети з літаків Ту-95, які були в зоні акваторії Каспійського моря.
Голова Укрзалізниці Олександр Камишин повідомив, що російські окупанти почали систематично обстрілювати вагоноремонтні заводи в Україні.