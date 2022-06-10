Дарницький вагоноремонтний завод відновив роботу після ракетних ударів

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“Учора в четвер, завод повернувся до роботи. Починаємо працювати в тих цехах, в яких це можливо. Переносимо уціліле обладнання із зруйнованих цехів. Відновлюємо ремонт вагонів. Бо нам треба нарощувати експорт”, – написав Камишін.

Нагадаємо

5 червня російські окупанти вдарили чотирма ракетами по Дарницькому вагоноремонтному заводу у Києві — один залізничник дістав поранення.

За попередніми даними, під час атаки Києва російські окупанти запустили ракети з літаків Ту-95, які були в зоні акваторії Каспійського моря.

Голова Укрзалізниці Олександр Камишин повідомив, що російські окупанти почали систематично обстрілювати вагоноремонтні заводи в Україні.