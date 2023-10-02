Данія відкриє офіс у Миколаєві, де займатиметься відновленням міста

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«Ми повинні зробити усе можливе, щоб підтримати Україну. Відбудова на ранній стадії потрібна вже зараз, і не можна чекати поки закінчиться війна. Ми відкриваємо офіс посольства в Миколаєві, щоб підсилити нашу присутність на місці та зміцнити нашу взаємодію з місцевою владою. Офіс посольства є чітким прикладом нашого тісного партнерства з Миколаєвом, містом та областю», - заявив міністр закордонних справ Данії.

Офіс займатиметься обміном інформацією з регіональною та місцевою владою. Потреби України у відновленні будуть узгоджуватися з данськими громадськими організаціями та компаніями у сферах водопостачання, енергетики та утилізації відходів.

Доповнення

Міністр закордонних справ також оголосив, що Данія виділить 20 мільйонів данських крон на підтримку кібербезпеки України.

"Існує велика потреба у створенні більш надійної цифрової інфраструктури в Україні. Росія використовує кібератаки, щоб спробувати зруйнувати критично важливу інфраструктуру та підірвати довіру до влади. Саме на цьому тлі ми підтримуємо кібербезпеку України, виділивши 20 мільйонів данських крон у тісному партнерстві зі США", - сказав Расмуссен.