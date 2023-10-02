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Дания откроет офис в Николаеве, где будет заниматься восстановлением города

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в ходе неформальной встречи министров иностранных дел ЕС объявил об открытии нового офиса посольства Дании в Николаеве. Об этом сообщает министерство иностранных дел Дании, пишет УНН.

Цитата

«Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Восстановление на ранней стадии нужно уже сейчас, и нельзя ждать пока закончится война. Мы открываем офис посольства в Николаеве, чтобы усилить наше присутствие на месте и укрепить наше взаимодействие с местными властями. Офис посольства является четким примером нашего тесного партнерства с Николаевом, городом и областью», -  заявил министр иностранных дел Дании.

Офис будет заниматься обменом информацией с региональными и местными властями. Потребности Украины в восстановлении будут согласовываться с датскими общественными организациями и компаниями в сферах водоснабжения, энергетики и утилизации отходов.

Дополнение

Министр иностранных дел также объявил, что Дания выделит 20 миллионов датских крон на поддержку кибербезопасности Украины.

"Существует большая потребность в создании более надежной цифровой инфраструктуры в Украине. Россия использует кибератаки, чтобы попытаться разрушить критически важную инфраструктуру и подорвать доверие к власти. Именно на этом фоне мы поддерживаем кибербезопасность Украины, выделив 20 миллионов датских крон в тесном партнерстве с США", - сказал Расмуссен.

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