Данія надасть Україні 72 мільйони євро

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Боротьба з корупцією в Україні має вирішальне значення для того, щоб процес реформування завершився успіхом. Про це зазначили у спільній статті до EU Observer прем'єр-міністр Данії Ларс Локке Расмуссен та прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН. 

"Ми вітаємо нещодавнє досягнення Верховної Ради України про створення незалежного Вищого антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської Комісії. Це головне досягнення", - йдеться в статті.

За словами авторів, Україна прагне якнайшвидше створити цей суд.

"Програма протидії корупції в Україні, очолювана Данією, готова надавати підтримку. Ми знаємо, що будь-який перехід від однієї системи та одного набору цінностей до іншого є тривалим і не без ризику. Українське прагнення наблизитись до європейських цінностей не може вважатися само собою зрозумілим. В Україні зберігаються закріплені економічні та політичні інтереси, які ставлять під загрозу подальші реформи", - підкреслили міністри.

"Українські вибори в 2019 році будуть критичними для проведення реформ. І щодня ми бачимо, що Росія буквально бореться, щоб протистояти прозахідній Україні", - наголосили вони.

У такому середовищі, на думку прем’єрів, держава потребує сильної політичної волі для підтримки реформ. І це вимагає підтримки суспільної довіри до зобов'язань уряду щодо реформ. Сильна міжнародна підтримка також залишається ключовою, наголосили вони.

"Ми віримо, що першорядне значення має зростання та успіх реформованої та процвітаючої України. Не тільки для українського народу, але і для Європи в цілому. Ми всі залежимо від міжнародного права та встановлених принципів і правил для визначення відносин між державами. Мала відкрита та ліберальна економіка Данії не зможе процвітати без цього. Ми всі повинні реагувати, коли стикаються з викликами цієї міжнародної структури, порушенням територіальної цілісності держави та перешкоджанням її вільному вибору союзу", - йдеться в статті.

Автори наголошують, що для України, частиною рішення цього питання заключається в тому, щоб боротись за європейські цінності та підтримувати реформоване та процвітаюче суспільство.

"Підтримка цих зусиль є в європейських інтересах. Тому Данія виділяє 530 мільйонів данський крон (72 мільйони євро) на благо належного управління та прав людини та стійке економічне зростання в Україні протягом наступних п'яти років. Тому 27 червня в Копенгагені відбудеться Конференція реформ в Данії", - зазначено в статті.

За словами міністрів, вони сподіваються, що процвітання нової реформованої України продемонструє Росії, що агресія часів 19-го століття не може бути ні допущена ані виправдана в Європі 21 століття.

Нагадаємо, 26 червня Рада ЄС схвалила надання Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Раніше Європарламент також затвердив макрофінансову допомогу Україні обсягом 1 млрд євро, призначену для покриття дефіциту зовнішнього фінансування в 2018-2019 роках.

Як зазначили в Європарламенті, для виплати двох траншів протягом 2,5 років Україна повинна виконати певні умови.

Зокрема, Європарламент наполягає на тому, що Україна повинна прийняти “жорсткі антикорупційні заходи, включаючи створення Антикорупційного суду до початку виплат”.

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