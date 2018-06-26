Дания предоставит Украине 72 миллиона евро

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КИЕВ. 26 июня. УНН. Борьба с коррупцией в Украине имеет решающее значение для того, чтобы процесс реформирования завершился успехом. Об этом отметили в совместной статье в EU Observer премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен и премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Мы приветствуем недавнее достижение Верховной Рады Украины о создании независимого Высшего антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Это главное достижение", - говорится в статье.

По словам авторов, Украина стремится как можно быстрее создать этот суд.

"Программа противодействия коррупции в Украине, возглавляемая Данией, готова оказывать поддержку. Мы знаем, что любой переход от одной системы и одного набора ценностей к другому является длительным и не без риска. Украинское стремление приблизиться к европейским ценностям не может считаться само собой разумеющимся. В Украине сохраняются закреплены экономические и политические интересы, которые ставят под угрозу дальнейшие реформы", - подчеркнули министры.

"Украинские выборы в 2019 году будут критическими для проведения реформ. И каждый день мы видим, что Россия буквально борется, чтобы противостоять прозападной Украине", - отметили они.

В такой среде, по мнению премьеров, государство нуждается в сильной политической воле для поддержки реформ. И это требует поддержки общественного доверия к обязательствам правительства по реформам. Сильная международная поддержка также остается ключевой, отметили они.

"Мы верим, что первостепенное значение имеет рост и успех реформированной и процветающей Украины. Не только для украинского народа, но и для Европы в целом. Мы все зависим от международного права и установленных принципов и правил для определения отношений между государствами. Малая открытая и либеральная экономика Дании не сможет процветать без этого. Мы все должны реагировать, когда сталкиваемся с вызовами этой международной структуры, нарушением территориальной целостности государства и препятствием ее свободному выбору союза", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что для Украины, часть решения этого вопроса заключаеться в том, чтобы бороться за европейские ценности и поддерживать реформированое и процветающее общество.

"Поддержка этих усилий является в европейских интересах. Поэтому Дания выделяет 53 млн датский крон (72 млн евро) на благо надлежащего управления и прав человека и устойчивый экономический рост в Украине в течение следующих пяти лет. Поэтому 27 июня в Копенгагене состоится Конференция реформ в Дании", - говорится в статье.

По словам министров, они надеются, что процветание новой реформированной Украины продемонстрирует России, что агрессия времен 19-го века не может быть ни допущена ни оправдана в Европе 21 века.

Напомним, 26 июня Совет ЕС одобрил предоставление Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

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