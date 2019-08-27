Данилюк: у Службі фінансових розслідувань буде не більше 3 тис. працівників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Створення Служби фінансових розслідувань (СФР) визначене пріоритетним завданням для виявлення та запобігання злочинам проти інтересів держави у фінансовій сфері, штат служби не повинен перевищувати 3 тисяч осіб. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк під час чергової наради з питань підготовки законопроекту "Про Службу фінансових розслідувань", повідомили УНН у пресслужбі РНБО.
За словами Данилюка, завдання створення СФР Президент України Володимир Зеленський розглядає як пріоритетне.
Служба буде саме аналітичним, а не силовим центром, покликаним упереджувати вчинення злочинів у фінансовій сфері, зокрема, займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах, а також виявлятиме системні чинники, що призводять до економічної злочинності та вчинення таких злочинів, зазначив Данилюк. Це, як підкреслив секретар РНБО України, сприятиме, зокрема, зростанню інвестиційної привабливості України.
Як правоохоронний орган, Служба матиме право на ведення оперативно-розшукової діяльності, що здійснюватиметься після проведення ретельної аналітичної роботи.
Кількість працівників СФР не має перевищувати 3000 осіб. Чисельність нової структури визначатиметься за рішенням Кабінету міністрів України. Для забезпечення прозорості відбору співробітників до нової Служби буде створено спеціальну комісію. Її членами зможуть стати представники громадськості, наукової спільноти та іноземних партнерів, вказали в РНБО.
Нагадаємо, у Раді нацбезпеки хочуть створити “фінансове НАБУ”.