Данилюк розповів про "нову концепцію" розвитку на сході України

“Донбас слід розглядати не як проблему, а як місце, де Україна має максимально сфокусувати власні ресурси на реформах. Звісно, втілити їх в життя доволі важко, однак ми повинні зробити це. Ми повинні сконцентрувати фінансові ресурси на сході Україні. Найголовніше — створити критичну масу. Бо без неї ніхто не відчує ефекту”, — зазначив Данилюк.

Так, місто Маріуполь було обрано для запуску плану відбудови Східної України, де у жовтні відбудеться форум інвесторів. Маріуполь знаходиться близько до лінії фронту, на території, “де проживає велика кількість внутрішньо переміщених осіб, також є малий і середній бізнес, який недостатньо розвинений, тому що у людей мало грошей”, розповів секретар РНБО.

З його слів, у цьому регіоні “перспективи відкриття бізнесу є ризиковими у випадку, якщо передова лінія несподівано зміниться, і це примушує виїхати звідтіля якомога далі”.

“Армія надає особливу атмосферу цьому місцю через свою присутність, адже військова техніка руйнує дороги, і немає стимулу їх будувати, якщо війна продовжуватиметься. Крім того, існує вплив Росії, яка створює постійне відчуття загрози”, — додав він.

Будучи прибічником ідеї “кардинально змінити це все”, Данилюк пропонує “нову концепцію” розвитку східних регіонів. На Сході, за його словами, повинні запрацювати “нові лікарні” та “нові школи”, щоб “Донбас став обличчям реформ” у медицині та освіті.

“Ми також повинні створити умови для розвитку бізнесу, розробивши відповідний пакет заходів для стимулювання малого та середнього бізнесу, передовсім, створити інфраструктуру та збудувати дороги, перенести туди „колл-центри“ як частину рішення”, — розповів він.

Секретар РНБО розраховує на участь міжнародних організацій, таких як Світовий банк з його структурами, як, наприклад, Міжнародна фінансова корпорація, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), крім того, необхідно залучати й місцеві бюджети, переконаний він.

“Ми повинні це зробити зараз. Я передав цю концепцію уряду”, — говорить він. Серед проектів, озвучених нещодавно Президентом Зеленським, є плани з іригації для півдня України та створення Центру високих технологій у Харкові.

Як повідомляв УНН, Данилюк обговорив з делегацією Канади реформ силових органів України.