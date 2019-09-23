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Данилюк обговорив з делегацією Канади реформ силових органів України

Данилюк обговорив з делегацією Канади реформ силових органів України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч із канадською делегацією з питань оцінки та підтримки впровадження реформ у сфері безпеки і оборони України на чолі з Послом Канади в Україні Романом Ващуком. Про це повідомляє пресслужба РНБО, передає УНН.

Так, повідомляється, що під час зустрічі сторони обговорили стан імплементації реформ силових органів України, зокрема, Служби безпеки України, Національної поліції, а також реформування ДК “Укроборонпром”.

Крім того, Данилюк наголосив, що завдяки запланованим істотним змінам РНБО України стане провідною державною інституцією, яка розроблятиме концепції забезпечення національної безпеки в усіх сферах, а також координуватиме роботу інших держорганів у сфері нацбезпеки та наглядатиме за реалізацією відповідних рішень.

“Передовсім, маємо відійти від моделі ситуативного реагування на загрози. Важливо системно аналізувати та прогнозувати потенційні кризи. Для цього уже працюємо над стратегію, яка б комплексно відповідала на ключові виклики сьогодення”, — підкреслив Секретар РНБО.

В свою чергу, представники делегації поділилися досвідом реформування силових органів у Канаді. Сторони домовилися про співпрацю в рамках впровадження реформ у секторі безпеки і оборони України.

Як повідомляв УНН, раніше міністр оборони Загороднюк обговорив реформи з головою Пентагону.

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