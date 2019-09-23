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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47786 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109588 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101483 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108691 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118933 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147913 просмотра

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Данилюк обсудил с делегацией Канады реформ силовых органов Украины

Данилюк обсудил с делегацией Канады реформ силовых органов Украины

Киев  •  УНН

 • 7758 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с канадской делегацией по вопросам оценки и поддержки реформ в сфере безопасности и обороны Украины во главе с Послом Канады в Украине Романом Ващуком. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.

Так, сообщается, что во время встречи стороны обсудили состояние имплементации реформ силовых органов Украины, в частности, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, а также реформирования ГК “Укроборонпром”.

Кроме того, Данилюк отметил, что благодаря запланированным существенным изменениям СНБО Украины станет ведущей государственной институцией, которая будет разрабатывать концепции обеспечения национальной безопасности во всех сферах, а также координировать работу других госорганов в сфере нацбезопасности и наблюдать за реализацией соответствующих решений.

“Прежде всего, мы должны отойти от модели ситуационного реагирования на угрозы. Важно системно анализировать и прогнозировать потенциальные кризисы. Для этого уже работаем над стратегию, которая комплексно отвечала на ключевые вызовы современности”, — подчеркнул Секретарь СНБО.

В свою очередь, представители делегации поделились опытом реформирования силовых органов в Канаде. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реформ в секторе безопасности и обороны Украины.

Как сообщал УНН, ранее министр обороны Загороднюк обсудил реформы с главой Пентагона.

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