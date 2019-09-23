Данилюк обсудил с делегацией Канады реформ силовых органов Украины

Так, сообщается, что во время встречи стороны обсудили состояние имплементации реформ силовых органов Украины, в частности, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, а также реформирования ГК “Укроборонпром”.

Кроме того, Данилюк отметил, что благодаря запланированным существенным изменениям СНБО Украины станет ведущей государственной институцией, которая будет разрабатывать концепции обеспечения национальной безопасности во всех сферах, а также координировать работу других госорганов в сфере нацбезопасности и наблюдать за реализацией соответствующих решений.

“Прежде всего, мы должны отойти от модели ситуационного реагирования на угрозы. Важно системно анализировать и прогнозировать потенциальные кризисы. Для этого уже работаем над стратегию, которая комплексно отвечала на ключевые вызовы современности”, — подчеркнул Секретарь СНБО.

В свою очередь, представители делегации поделились опытом реформирования силовых органов в Канаде. Стороны договорились о сотрудничестве в рамках реформ в секторе безопасности и обороны Украины.

Как сообщал УНН, ранее министр обороны Загороднюк обсудил реформы с главой Пентагона.