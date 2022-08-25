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Данілов: українцям треба готуватися до затяжної війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Українцям треба готуватися до затяжної війни з росією. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, пише УНН.

Данілов: українцям треба готуватися до затяжної війни

Цитата

«Буде дуже складно, легко не буде. І якщо хтось вважає, що ми вже пройшли якийсь рубікон і далі буде як по маслу, такого не буде, на жаль. Ми будемо мати велику війну з цією країною і нам треба буде докласти багато зусиль, щоб перемога була за нами», – наголосив він.

Деталі

На думку Данілова, лише повна нейтралізація російської агресії означатиме перемогу у цій війні.

«Нам треба здобути таку перемогу, яка перекреслить можливості російської федерації повторювати усі ті речі. Нам треба така перемога, яка зламає хребет тієї тварюки, яка сидить на території російської федерації, яка постійно зазіхає на чужі території. Якщо ми це зараз не зробимо, це буде просто відкладена війна», – вважає Данілов.

Доповнення

Раніше секретар РНБО заявив, що Україна фактично готувалася до війни із грудня 2019-року. Водночас, за словами Данілова, Україна не очікувала, що росія атакуватиме її «одночасно з усіх сторін».

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