Данилов: украинцам нужно готовиться к затяжной войне

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«Будет очень сложно, легко не будет. И если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то рубикон и дальше будет как по маслу, такого не будет, к сожалению. Мы будем иметь большую войну с этой страной и нам предстоит приложить много усилий, чтобы победа была за нами», – подчеркнул он.

Детали

По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.

«Нам нужно одержать такую ​​победу, которая перечеркнет возможности российской федерации повторять все эти вещи. Нам нужна такая победа, которая сломает позвоночник той твари, которая сидит на территории российской федерации, постоянно посягающей на чужие территории. Если мы это сейчас не сделаем, это будет просто отложенная война», – считает Данилов.

Дополнение

Ранее секретарь СНБО заявил, что Украина фактически готовилась к войне с декабря 2019 года. В то же время, по словам Данилова, Украина не ожидала, что россия будет атаковать ее «одновременно со всех сторон».