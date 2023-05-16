Данілов: під час воєнного стану ніяких виборів в Україні відбуватись не може
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Під час воєнного стану в Україні не може відбуватися жодних виборів – від парламентських до президентських, заявив в ефірі національного телемарафону Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, передає УНН.
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"Я хочу наголосити, що в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) мають чітко розуміти, що в нас є своя Конституція і закони нашої країни, за якими ми маємо жити. А ці ПАРЄ краще б займалися іншими речами, не допускали присутності російської федерації у себе. Ми розберемося самостійно - згідно з нашими законами й згідно з нашою Конституцією. Коли є введення того стану, в якому ми сьогодні з вами перебуваємо, жодні вибори відбуватися не можуть. Крапка", – сказав він.
Доповнення
Днями Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявив, що якщо в Україні буде діяти воєнний стан, то восени парламентські вибори не зможуть відбутися.
Парламентські вибори в Україні у 2023 році – це чергові вибори народних депутатів до ВР, які повинні були б відбутися 29 жовтня.