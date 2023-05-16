Данилов: во время военного положения никаких выборов в Украине происходить не может

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"Я хочу подчеркнуть, что в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должны четко понимать, что у нас есть своя Конституция и законы нашей страны, по которым мы должны жить. А эти ПАСЕ лучше бы занимались другими вещами, не допускали присутствия российской федерации у себя. Мы разберемся самостоятельно - согласно нашим законам и согласно нашей Конституции. Когда есть введение того состояния, в котором мы сегодня с вами находимся, никакие выборы происходить не могут. Точка", – сказал он.

Дополнение

На днях Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что если в Украине будет действовать военное положение, то осенью парламентские выборы не смогут состояться.

Парламентские выборы в Украине в 2023 году – это очередные выборы народных депутатов в ВР, которые должны были бы состояться 29 октября.