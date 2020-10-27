Данілов обговорив з послом Афганістану співробітництво у сфері кіберзахисту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Секретар РНБО України Олексій Данілов обговорив з надзвичайним і повноважним послом Ісламської Республіки Афганістан в Україні Валі Монаваром співробітництво у сфері кіберзахисту. Про це повідомляє УНН з посиланням на РНБО.
“Секретар РНБО України і пан посол акцентували на важливості активізації двосторонньої співпраці в торговельно-економічній, військово-технічній та культурній сферах”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сторони також обговорили питання щодо підписання Меморандуму про двосторонню співпрацю у безпековій сфері.
“У нас багато тем для співробітництва”, - сказав Олексій Данілов, додавши, що зважаючи на нові виклики необхідно розвивати співпрацю, зокрема, у сфері кіберзахисту.
Повідомляється, що під час зустрічі Валі Монавар зазначив, що його країна прагне розвитку взаємин з Україною, яка є важливою для Ісламської Республіки Афганістан, і висловив підтримку європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави.
Також вказано, що він висловив думку про важливість більш активного залучення України до співпраці у багатосторонньому форматі – із Афганістаном, Республікою Узбекистан та Туркменістаном.
Нагадаємо, Данілов обговорив з послом Китаю можливості подальшого розвитку співробітництва.