Данилов обсудил с послом Афганистана сотрудничество в сфере киберзащиты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Афганистан в Украине Вали Монаваром сотрудничество в сфере киберзащиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СНБО.
"Секретарь СНБО Украины и господин посол акцентировали важность активизации двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической и культурной сферах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили вопросы подписания Меморандума о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности.
"У нас много тем для сотрудничества", - сказал Алексей Данилов, добавив, что несмотря на новые вызовы необходимо развивать сотрудничество, в частности, в сфере киберзащиты.
Сообщается, что во время встречи Вали Монавар отметил, что его страна стремится к развитию отношений с Украиной, которая является важной для Исламской Республики Афганистан, и выразил поддержку европейских и евроатлантических стремлений нашего государства.
Также указано, что он высказал мнение о важности более активного привлечения Украины к сотрудничеству в многостороннем формате - с Афганистаном, Республикой Узбекистан и Туркменистаном.
Напомним, Данилов обсудил с послом Китая возможности дальнейшего развития сотрудничества.