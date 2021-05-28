Данілов: ми схильні до думки, що збиття літака МАУ над Тегераном було террористичним актом, пов’язаним із вбивством Сулеймані
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Україна на сьогодні все більше схиляється до думки, що збиття літака МАУ в небі над Тегераном у січні 2020 року було террористичним актом відношенню до українського літака. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає кореспондент УНН.
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“Я можу на сьогодні сказати про те, що ми схильні до думки того рішення, яке прийняв канадський суд про те що це був террористичний акт по відношенню до українського літака. Ми на сьогодні все більше схиляємось до такої думки і відразу цю думку підтвердили”, — сказав Данілов.
Деталі
Секретар РНБО нагадав, що напередодні збиття літака в Ірані відбувались певні політичні процеси.
“Там напередодні був вбитий генерал Сулеймані. І звичайно, по тих канонах, які існують в цій країні, вони мали оголосити джихад, мали оголосити війну американцям. Для того, щоб це пересмикнути, потрібна була якась подія, яка вийде на зовсім інший кут зору. Це наша думка. Звичайно, наші політики можуть помилятись, але ми це розглядаємо на сьогодні як головне, і у нас ця ідея була з самого початку”, — додав він.
Контекст
Верховний суд Онтаріо минулого тижня дійшов висновку, що збиття літака рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України в небі над іранською столицею Тегераном було навмисним терористичним актом.