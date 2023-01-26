Данілов анонсував низку "оборонних рішень" для кожної області

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«Останнім часом багато людей вважають, що перемога України вже "лежить у кишені", проте так думати дуже небезпечно. Нам треба готуватися, нам потрібно дуже уважно стежити за всіма подіями, що відбуваються на території наших міст. Більше того, можу анонсувати, що на найближчому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача будуть ухвалені певні рішення у розрізі кожної області, яка знаходиться на території нашої країни. Які це будуть рішення, ми вам обов'язково повідомимо одразу після засідання Ставки», – повідомив Данілов.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво отримало завдання створити резерви, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.