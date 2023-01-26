Данилов анонсировал ряд "оборонных решений" для каждой области

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«В последнее время многие люди считают, что победа Украины уже "лежит в кармане", однако так думать очень опасно. Нам надо готовиться, нам нужно очень внимательно следить за всеми событиями, происходящими на территории наших городов. Более того, могу анонсировать, что на ближайшем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего будут приняты определенные решения в разрезе каждой области, которая находится на территории нашей страны. Какие это будут решения, мы вам обязательно сообщим сразу после заседания Ставки», – сообщил Данилов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство получило задание создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.