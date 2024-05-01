Данія збільшує кількість призовників і запроваджує строкову службу для жінок

З 2027 року у Данії запровадять строкову військову службу для жінок та збільшать кількість призовників. Про це повідомляє міноборони країни передає УНН.

Деталі

За новим законодавством, жінки будуть проходити строкову службу на тих самих умовах, що й чоловіки. Це також означає, що вони більше не можуть залишити службу, попередивши про це за місяць.

Прибрати такий варіант пропонували самі солдатки, вказуючи, що це полегшення сприймається як нерівність.

Уряд і більшість партій представили нову модель призову, яка забезпечує збільшення кількості призовників і довшу службу. Крім того, більшість партій погоджуються запровадити повну гендерну рівність

Щорічно буде набиратися до 7500 призовників. Також вирішено відновити підготовку сержантів та лейтенантів строкової служби, щоб частина призовників мала можливість отримати практичний досвід управління.

Новий закон передбачає, що строкова служба триватиме до 11 місяців, які поділять на 5 місяців базової підготовки й ще 6 місяців оперативної служби. Наразі строкова служба в Данії триває 4 місяці

Доповнення

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен наголосив, що призовники відіграватимуть центральну роль у виконанні завдань збройних сил країни й посилять можливості національної мобілізації у разі складної безпекової ситуації, яка, за його словами, уже "виникає".

Є потреба в ширшій основі для набору, яка включатиме всі статі. Це дасть доступ до більшої кількості компетенцій і кращого вирішення завдань. Простіше кажучи, більш універсальний і більш повний захист. Ми досягаємо цього найкраще за умови повної рівності в призовних військах