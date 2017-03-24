Дані про пересування Д.Вороненкова були злиті "крисою" - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Інформація про пересування вбитого екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова була злита "крисою". Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат України Андрій Тетерук, передає кореспондент УНН.
"Я був розчарований тим, що надзвичайно важливий свідок вільно пересувається відкритою місцевістю, але ще більше в мене здивування викликає те, яким чином вбивця отримав інформацію про те, що пан Вороненков буде знаходитись саме в цьому місці. Треба шукати ту крису, яка злила інформацію", - заявив А.Тетерук.
Він додав, що розправа над Д.Вороненковим - це "візитка Кремля".
"Нашим спецслужбам я раджу ретельно вивчити умови, обставини і займатись більш досконало профілактичною роботою", - сказав А.Тетерук.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.