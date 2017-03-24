Данные о передвижении Д.Вороненкова были слиты "крысой" - нардеп

"Я был разочарован тем, что чрезвычайно важный свидетель свободно передвигается по открытой местности, но еще больше у меня удивление вызывает то, каким образом убийца получил информацию о том, что господин Вороненков будет находиться именно в этом месте. Надо искать ту крысу, которая слила информацию", - заявил А.Тетерук.

Он добавил, что расправа над Д.Вороненковым - это "визитка Кремля".

"Нашим спецслужбам я советую тщательно изучить условия, обстоятельства и заниматься более основательно профилактической работой", - сказал А.Тетерук.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, у киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.