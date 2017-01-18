Дабл-дабл К.Фесенка приніс "Авелліно" перемогу у матчі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В 13 турі групового етапу Ліги чемпіонів з баскетболу відбулась низка поєдинків, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Італійська команда "Авелліно" за яку виступає капітан збірної України Кирило Фесенко, перемогла на виїзді лідера групи D іспанський "Тенерифе" – 78:66.
К.Фесенко вийшов на паркет з лави запасних і зробив дабл-дабл за 20 хвилин - 13 очок (6/12 двоочкові, 1/2 штрафні), 14 підбирань, а також додав до своєї статистики 1 перехоплення при 2 втратах.
Таким чином "Авелліно" наблизився до "Тенеріфе" у турнірній таблиці – іспанці мають 10 перемог і 3 поразки, в італійців на одну перемогу менше.
Відзначимо, що К.Фесенко потрапив до топ-5 моментів першого ігрового дня туру, посівши в ньому друге місце.
Додамо, що в матчі іншого представника України Сергія Гладиря, його "Монако" зазнав поразки від чеського "Німбурку" 66:76. Український атакуючий захисник поєдинок пропускав.
Як повідомляв УНН, троє українців провели результативні поєдинки в баскетбольному чемпіонаті Іспанії.